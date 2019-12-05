جدل المادة 9.. بنشعبون :”أقدم الضمانات الكافية لتنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة”

هبة بريس – اسماعيل بويعقوبي

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد المالية واصلاح الادارة، اليوم الخميس أمام مجلس المستشارين أن مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية تهدف الى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من خلال ضمان ولوجيتهم للخدمات العمومية ومواجهة الاكراهات التي من شأنها اعاقة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

واضاف بنشعبون في تدخل له أمام أعضاء الغرفة الثانية، انه ليست للحكومة أية نية في افراغ القرارات القضائية من محتواها وصبغتها الالزامية وانما الهدف من تعديل المادة هو ضمان استدامة الخدمات العمومية ، قائلا :”اقدم الضمانات الكافية لتنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة”.