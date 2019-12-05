جدل المادة 9.. بنشعبون :”أقدم الضمانات الكافية لتنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة”

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هبة بريس – اسماعيل بويعقوبي
قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد المالية واصلاح الادارة، اليوم الخميس أمام مجلس المستشارين أن مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية تهدف الى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من خلال ضمان ولوجيتهم للخدمات العمومية ومواجهة الاكراهات التي من شأنها اعاقة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
واضاف بنشعبون في تدخل له أمام أعضاء الغرفة الثانية، انه ليست للحكومة أية نية في افراغ القرارات القضائية من محتواها وصبغتها الالزامية وانما الهدف من تعديل المادة هو ضمان استدامة الخدمات العمومية ، قائلا :”اقدم الضمانات الكافية لتنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة”.
وكانت فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب قد صوتت بالإجماع على المادة 9، بعد إدخال تعديلات جزئية عليها.
ونصت المادة المعدلة على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.
وبحسب الصيغة المعدلة، فإن المحاسب العمومي يمكنه تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها تلقائيا في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة من الميزانية لهذا الغرض.
كما نصت المادة المعدلة على أنه “إذا تبين أن الاعتمادات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الأحكام القضائية، فإن الآمر بالصرف يقوم وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 4 سنوات دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز”.
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ذ/ نور اليقين.
في 23:09
اتمنى ان يعمل السيد الوزير على تنفيذ وعده ويحث مندوبية وزارة التجهيز بسطات اتنفيذ القرارات الاستءنافية القاضية بالتعويض لفاءدة مجموعة من المواطنين لشق الطريق السيار بين الدار البيضاء والجديدة وهي القرارات التي طلب تنفيذها منذ 2009 اي منذ عشر سنوات ولم تنفذ الى الان.