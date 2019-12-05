مجلس البيضاء يكرم رائدي الطرب نعيمة سميح و محمود الإدريسي

هبة بريس – الدار البيضاء

في بدارة طيبة و محمودة ، أقدم المجلس الجماعي للدار البيضاء على تنظيم حفل فني تكريما لرائدي الطرب المغربي الأصيل و أحد رواد و أهرامات الموسيقى بالمغرب و هما الفنانة نعيمة سميح و الفنان محمود الإدريسي.

و تقرر أن تكون قاعة المركب الثقافي عبد الله كنون مسرحا لهذا الحدث الاحتفالي الذي سيتم من خلاله تكريم رواد الفن المغربي و ذلك مساء الخميس خامس دجنبر بحضور عدد من مسؤولي المدينة و الوجوه الفنية و الشخصيات المعروفة.

و اختار المنظمون لهذا الحدث عنوان “ليلة وفاء” اعترافا بالنخب الثقافية و الفنية و الفكرية و الرياضية التي بصمت على التألق و نحثت إسمها في سجلات التميز ، و قد دأب المجلس بين الفينة و الأخرى على تكريم عدد من الشخصيات في مجالات مختلفة.

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