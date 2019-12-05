الناظور .. تحرير شيك بنكي بحروف “تيفيناغ”

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هبة بريس : وجدة
في سابقة من نوعها بالمغرب قام الناشط الأمازيغي، رشيد بوهدوز بتحرير أول “شيك” باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ بأحد بنوك “القرض السياحي والعقاري” بمدينة الناظور.
ودون رشيد بوهدوز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) قائلا :” قمت اليوم بدفع أول شيك باللغة الأمازيغية بالمغرب، في إطار التفعيل الشعبي لرسمية اللغة الأمازيغية”.
وأضاف كذلك، إن مبادرته التي لقيت تفاعلا واستحسانا من لدن عدد من النشطاء، تأتي في سياق التفعيل الشعبي لرسمية اللغة الأمازيغية.
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المجموع 10 آراء
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عكاشة
في 14:13
إنجاز عظيم سيقضي على الفقر والجهل. برافو!!!!!
Driss
في 14:37
التخربیق انت امازیغي واعتز ولکن لدرجة ان احرر الشیک بتیفیناغ غریب والا یجب علی کل الاطر في الابناک ان تکون لهم درایة بالامازیغیة وهذا شبه مستحیل .
مهاجر
في 14:42
يجب تمزيق هاد الشيك و يلقيه على وجهه اين هادا التخلف الامازيغية لا تنفعك حتى في شي حاجة
yachou
في 15:28
بداية الانحدار نحو مجتمع بدائي قبلي منعزل !!
kamal2
في 15:31
بداية الانحدار نحو مجتمع بدائي قبلي منعزل !! كنا نأمل أن نكتب بلإنجليزية لنلحق عالم العلم و المعرفة و لكن هيهات!!
خالد
في 17:27
عليكم ان تعلموا يا عباد الشرق الاوسط انكم تسكنون بلاد شمال افريقيا وهده البلاد لغتها الام والاصلية هي اللغة الامازيغية وهي تعبر عن الشخصية والحضارة الامازيغية وليس كل من يتكلم العربية عربيا.