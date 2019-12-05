الناظور .. تحرير شيك بنكي بحروف “تيفيناغ”

هبة بريس : وجدة

في سابقة من نوعها بالمغرب قام الناشط الأمازيغي، رشيد بوهدوز بتحرير أول “شيك” باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ بأحد بنوك “القرض السياحي والعقاري” بمدينة الناظور.

ودون رشيد بوهدوز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) قائلا :” قمت اليوم بدفع أول شيك باللغة الأمازيغية بالمغرب، في إطار التفعيل الشعبي لرسمية اللغة الأمازيغية”.

وأضاف كذلك، إن مبادرته التي لقيت تفاعلا واستحسانا من لدن عدد من النشطاء، تأتي في سياق التفعيل الشعبي لرسمية اللغة الأمازيغية.

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