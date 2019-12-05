تركي آل الشيخ قبل رحلة علاجه: سامحوني

هبة بريس - وكالات

وجّه تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة اعتذار إلى متابعيه قبيل سفره في رحلة علاجية.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: “إذا فيه شي اتمناه واتمنى تتأكدو منه إني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا إن هدفي سعادتكم”.

يذكر أن مصادر لصحيفة “سبق” ذكرت أن “الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة”.

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