حصري: كليب جديد للدوزي يصور في رومانيا وتركيا

القسم الفني _ هبة بريس

يباشر الفنان المتألق حفيظ الدوزي تصوير عمله الجديد الذي سيتم طرحه قبل نهاية السنة وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته اغنيته الاخيرة”خليوها تهضر” التي اعادت ابداع الدوزي لفترة تالقه في فن الراي مند نهاية تسعينات القرن الماضي.

وحسب مصادر هبة بريس فكليب الاغنية يتم يتصويره بستيل “الراي الرومانسي” بين كل من رومانيا وتركيا حيث يلبس الدوزي هنا جبة التجديد الفني بان ارفق الاغنية بسياق درامي معين وهو ما توثقه الصورة التي تظهره في اداء تمثيلي منسجم مع ابعاد الكلمات ودفىء الالحان.

جدير بالذكر ان الدوزي سيحيي حفلة راس السنة الميلادية في سهرة متميزة على القناة الثانية بصحبة المتالقة سلمى رشيد والفنان الجزائري الشاب بلال و موك صايب.

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