تفكيك خلية إرهابية..مدريد تشيد ب ” التعاون الممتاز ” بين الأجهزة الأمنية في البلدين

هبة بريس ـ و م ع

أشادت إسبانيا ب ” التعاون الممتاز ” بين أجهزتها الأمنية ونظيراتها المغربية وذلك في أعقاب تفكيك خلية إرهابية اليوم الأربعاء موالية ل ( داعش ) تتكون من أربعة أشخاص .

وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان صدر بعد الإعلان عن هذه العملية التي مكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بالمغرب وزعيم هذه الخلية بضواحي العاصمة مدريد ” إن هذه العملية المشتركة تبرز بشكل كبير التعاون الممتاز بين المديرية العامة للاستعلامات بالشرطة الوطنية والمركز الوطني للاستخبارات من جهة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ” .

وأضاف نفس المصدر أن ” هذه العملية مكنت من تحييد تهديد خطير كان يتربص بالبلدين ” .

وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع الشرطة الوطنية الاسبانية اليوم الأربعاء من تفكيك خلية إرهابية موالية ل ( داعش ) وحاملة لمشاريع إرهابية تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و39 سنة .

وأسفرت هذه العملية التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الاسبانية عن إيقاف ثلاثة عناصر ينشطون بفرخانة وبني نصار (نواحي الناضور ) من بينهم شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية العراقية تزامنا مع اعتقال زعيم هذه الخلية بضواحي العاصمة الاسبانية .

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