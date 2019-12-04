تيزنيت : إيداع مسؤول السجن بتهمة ” الارتشاء”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد أشهر من سقوط ” مقاول” بتيزنيت بتهمة محاولة تقديم ” رشوة” لمسؤول في التعليم. يوم أمس الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، وضعت عناصر من الضابطة القضائية التابعة لأمن تيزنيت، يدها على اطار بالمحافظة العقارية بالاقليم، بعد نصب كمين له،حيث جرى ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من أحد المواطنين المرتفقين للوكالة .

وفي تفاصيل الواقعة، كشف مصدر للجريدة أن الموقوف الذي يعمل بوكالة المحافظة العقارية بتيزنيت ، اتهمه أحد المرتفقين بإبتزازه ، في شأن حصوله على وثائق متعلقة بعقار.

وأبرز المصدر ذاته أن المواطن المتضرر عمد إلى تسليم المبلغ المالي المتفق عليه مع الموظف المعتقل بتنسيق مع النيابة العامة، قبل أن تُباغته عناصر الضابطة القضائية داخل مكتبه التي واجهته بالأوراق المالية نفسها التي تحمل الأرقام التسلسلية ذاتها منسوخة.

ونُقل الموقوف إلى المنطقة الأمنية لأمن المدينة ، حيث يخضع لعملية البحث التمهيدي معه في انتظار إحالته على انظار النيابة العامة يوم غد الخميس.

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