صحيفة : المغرب يعتزم استيراد اكثر من 200 دبابة “M1A1SA Abrams”

هبة بريس ـ وكالات

نفذ الجيش المغربي مؤخرا مشروعه التدريبي الذي استخدمت فيه أنواع متعددة من المعدات العسكرية.

وذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” أنه ظهرت في ميدان القتال خلال مناورات الجيش المغربي دبابات “تي-72بي” الروسية الصنع ودبابات “إم في تي-2000 الصينية الصنع.

وشاركت فيها أيضا مدرعات فرنسية وآليات أمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة المغربية تتميز بتنوع أسلحتها ومعداتها ومنها معدات من صنع روسي وأمريكي وفرنسي.

وقد حصل الجيش المغربي على نسخ مختلفة من دبابة М60 الأمريكية. ومن المقرر أن يستورد المغرب أكثر من 200 دبابة M1A1SA Abrams.

وتوجد أسلحة صينية الصنع أيضا بحوزة الجيش المغربي. وتم الإعلان عن خطة استيراد 150 دبابة صينية من طراز “إم في تي -2000”. وتقوم الصين بتصدير هذه الدبابات باسم VT1A.

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