الجزائر : ايداع رشيد نكاز الحبس المؤقت

نُشر بتاريخ :  2019-12-04 - 18:41
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أمرت محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بإيداع الناشط السياسي رشيد نكاز الحبس المؤقت، حسب ما ذكرت عدة مصادر إعلامية.

وحسب ما اوردته الصحافة الجزائرية فنكاز يواجه تهم المساس بالوحدة الوطنية وتحريض المواطنين على حمل السلاح.

واشارت ذات المصادر الاعلامية ان مصالح الأمن اعتقلت المعني صباح اليوم في مطار الجزائر الدولي قادما من إسبانيا، حيث تم تقديمه بعدها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء.

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4 تعليقات

  1. ولد حميدو

    في 18:55

    يعيش بفرنسا و عنده جنسيتها و ما هو دخله فيما يقع بالجزاءر
    بعض الاشخاص لا تعرف نواياهم

  2. Abdallah

    في 19:03

    يا كاتب المقال، صحح مقالك اولا
    محكمة الدار البيضاء، مطار الجزائر العاصمة،!!!
    N’importe quoi

  3. سفيان

    في 19:48

    لا يا أخي، هناك محكمة اسمها محكمة الدار البيضاء في الجزائر.

  4. سفيان

    في 19:49

    لا يا أخي، هناك محكمة اسمها محكمة الدار البيضاء في الجزائر. كاتب الخبر على حق.

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