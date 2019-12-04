الجزائر : ايداع رشيد نكاز الحبس المؤقت

أمرت محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بإيداع الناشط السياسي رشيد نكاز الحبس المؤقت، حسب ما ذكرت عدة مصادر إعلامية.

وحسب ما اوردته الصحافة الجزائرية فنكاز يواجه تهم المساس بالوحدة الوطنية وتحريض المواطنين على حمل السلاح.

واشارت ذات المصادر الاعلامية ان مصالح الأمن اعتقلت المعني صباح اليوم في مطار الجزائر الدولي قادما من إسبانيا، حيث تم تقديمه بعدها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء.

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