اصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة حاملي الشهادات “العليا” (صور)

هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس – الرباط

تدخلت القوات العمومية اليوم الاربعاء لفض وقفة احتجاحية أمام البرلمان نفذها الاساتذة حاملي الشهادات “العليا” الذين يطالبرن بالترقية ، حيث اصيب عدد منهم اصابات متفاوتة الخطورة.

وقام مجموعة من موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا ، صبيحة اول أمس الإثنين ، باقتحام مقر وزارة التربية الوطنية قرب باب الرواح وسط العاصمة الرباط للمطالبة بالترقية و تغيير الإطار.

خطوة الإقتحام تأتي حسب التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، احتجاجا على ” إصرار الوزارة الوصية على القطاع على التمسك بخيار اللامبالاة وتجاهل نداأت عموم الفئات التعليمية المتضررة، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية.

وحسب التنسيق الخماسي فهذه الخطوة التصعيدية جاءت نتيجة الصمت الغير مبرر لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه نداءاتهم واحتجاجاتهم، والذي دام أكثر من ثلاث سنوات متوالية، وأمام الاستمرار في نهج سياسية التعنت والتضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات، واعتبار المضربين في حالة غياب.

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