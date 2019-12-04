صفقة مليار و400 مليون سنتيم للنظافة بسطات.. المعارضة تُندد والأغلبية تُبرّر

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد المستشار الجماعي عن بلدية سطات محمد بلكروح في اتصال هاتفي ب”هبة بريس”، على أن حالة من اليأس والاستياء والتذمر، تسود بين أوساط العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة جراء ضعف الخدمات في قطاع النظافة، وكدا عدم احترام بنوذ الاتفاقات المدرجة ضمن دفتر التحملات، على الرغم من أن الصفقة بلغت مليار و640 مليون سنتيم بإضافة 240 مليون سنتيم خلال الدورات السابقة (على حد قوله)، مما أثقل كاهل ميزانية الجماعة التي تعتبر من الجماعات الفقيرة، علما أن واقع المدينة ينذر بأنها تعاني الويلات من انتشار الأزبال والنفايات بالأحياء السكنية وأزقتها، خاصة وان النظافة مقتصرة على الشارع العام ووسط المدينة على حد وصفه.

ودعا المستشار الجماعي عن المعارضة “محمد بلكروح” عن حزب الجرار، إلى ضرورة التكثيف من جولات المراقبة عبر جميع أزقة المدينة وشوارعها، بغية الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مناشدا كافة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، للتعامل مع هذا المعطى بغية تحقيق الأمن البيئي، للحد من المخاطر البيئية والصحية التي يمكن أن تسببها تلك النفايات التي باتت تهدد مستقبل المدينة، داعيا في الوقت نفسه إلى تنزيل بنوذ دفتر التحملات تنزيلا صحيحا يتماشى وتطلعات المدينة التي عرفت اتساعا عمرانيا ملحوظا، خاصة فيما يتعلق بالشق المتعلق “بقياس طوناج الكمية المحصل عليها من جمع النفايات عبر اللجوء إلى تقنية الوزن بالميزان بدل التقديرات”.

وللمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع وفي إطار احترام الرأي والرأي الآخر، ربطت “هبة بريس” اتصالا هاتفيا برئيس المجلس البلدي “عبد الرحمن العزيزي” عن حزب العدالة والتنمية، الذي اكد على أن الصفقة التي أبرمت مع الشركة المعنية في وقت سابق بمبلغ مليار و400 مليون سنتيم لازالت قائمة، وأن ما يروج من أخبار حول اضافة مبلغ 240 مليون سنتيم على المبلغ السالف الذكر، هو مجرد افتراء ومغالطات لا أساس لها من الصحة، مشيرا أن المجلس البلدي اتخذ على عاتقه مبدأ ترشيد النفقات والتدبير الامثل المعقلن لتخفيف الأعباء عن ميزانية الجماعة، بعد أن اتضح له أن اعتماد تقنية وزن الأطنان المحصل عليها من النفايات بالميزان، ستكلف الجماعة ميزانية مضاعفة، حيث اتخذ قرارا بابعاد هذه الطريقة”طريقة الوزن” والاقتصار على أرقام تقديرية التي تبين لاحقا انها مخففة وغير مكلفة مقارنة مع ما تم تضمينه في دفتر التحملات على حد تعبيره.

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