محتجون يضرمون النار بالقنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة

هبة بريس ـ وكالات

افادت وسائل إعلام، مساء اليوم الثلاثاء، باشتعال النيران في القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة.

ونقلت قناتا العربية والحدث السعوديتان عن مصادر لهما، أنه تم حرق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر فيه مجموعة من المتظاهرين يضرمون النيران في أجزاء من القنصلية، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 10 أيام.

وكانت القنصلية الإيرانية في محافظة النجف تعرضت للإحراق على يد متحجين أضرموا النيران فيها يوم الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول للمرة الثانية.

وشهدت القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة الحرق أيضا في وقت سابق من الشهر الماضي على أيدي محتجين غاضبين طالبوا بالحد من تنامي النفوذ الإيراني في العراق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0