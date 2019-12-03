منى فتو لـ “هبة بريس” : اللقطات الساخنة التي لا تخدم النص الدرامي فهي ابتذال

القسم الفني _ هبة بريس

عبرت الفنانة منى فتو لهبة بريس على هامش تكريمها في مهرجان مراكش للسينما انها سعيدة لهذا التكريم الذي جاء بعد الاحتفاء بها في مهرجان المراة بسلا والدي يعد حسب تعبيرها عرفانا وتتويجا لعطاء جيل بكامله من الفنانات..

وعند سؤالها عن رايها في المشاهد الساخنة في السينما خاصة انها كانت اول من صنفت كممثلة اغراء بعد فيلمها الاول حب في الدار البيضاء للمخرج عبد القادر لقطع اجابت انها تعتقد بان الجمهور المغربي وصل لمرحلة من النضج جعلته يميز بين الاداء والحقيقة كما اوضحت ان اللقطة التي تخدم السياق الدرامي كيفما كانت هي المبتغى من اي مشهد تشخيصي دون الانزياح في الاغراء المبتذل الدي يخدم الصورة ويراد به التسويق التجاري فقط….

كما تطرقت منى فتو لمسالة اجرها المرتفع في السينما والتلفزيون وعدة نقط ستجدونها في هذا الحوار المصور بعدسة هبة بريس

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