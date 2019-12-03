وكيل الملك بسطات :”مول الكاسكيطة ” دأب على نشر فيديوهات تخلق الحدث“

هبة بريس ـ الرباط
كشف بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، زين العابدين الخليفي، على أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 01 دجنبر 2019، بشأن ”إيقاف أحد الأشخاص قام بنشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي بإحدى القنوات تحمل اسم “مول الكاسكيطة” يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف حاطة من كرامتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية“.
ويضيف البلاغ أن ” النيابة العامة توصلت بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر.
وأضاف البلاغ، أنه وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبين ما يلي:
– أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون.
-أن المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة شهريا تتراوح بين 20.000 و 30.000 درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية.
ويشير البلاغ انه تقرر إحالة المشتبه فيه على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات.
وجدي
في 20:24
في بلادي كثرو الغوغائيون، هلكوني يا وطني هلكوني. ها هو مول الكاميو، ها هو مول البسينة، ها هو مول الشابو، هلكوني يا ميمتي هلكوني بالتصنطيحة وترياح لقهاوي، هلكوني برويبضات الزمان الذي استحى فيه المتعلم وترك معاتيه متواكلين ينصبون باسم الدفاع عن الفساد. هلكوني يا ميمتي بتدني الذوق وقلة الاحترام هلكوني
مغربي وأفتخر
في 20:38
الزفزاقي قلنا انه.لم يحمل العلم الوطني المتفق عليه. مول الكاسكية مغري يعتز بمغربيته ويحارب الفساد والمفسدين هذا هو السبب لاعتقاله لأن الفساد مرخص ومستمر في منهم المال العام بحماية القانون وغياب العدالة.
قربال
في 21:16
تخربيق ضحكوا على ريوسكم، اما حنا راه بزاف عليكم، سب الله أهون عندكم من سب السلطة، الله انعل لي مكايحشم
مغربي ١
في 21:57
اتحداك يالقاضي لماذا لا تحاكم من سبو المغاربة ولقبونا بالقطيع والمداويخ واكلو أموال الشعب وما زالو. هؤلاء يجب محاكمتهم وليس من يقول الحق. تريدون شعبلا ينطق ولا يتكلم ولا يشتكي يا سبحان الله.
إلى الأخ اللي قال الزفزافي ما رفعش العلم. ماشي برفع العلم تكون مواطن او لا
ما هذا؟؟؟
ولد حميدو
في 22:16
لا يهمني امره فقط لا اريد ان يدافع عني امثاله و من يؤيده فليفعل مثله فاصحاب الحسنات موجودون سيمولونه حتى يورطونه
فهدا التحدي لا يقوم به حتى اعزب فبالاحرى متزوج و عنده طفلان و لكسب الاموال في اليوتوب فهناك عدة طرق فمدونون مغاربة اصبحوا مشهورين في عدة دول و مواضيعهم محترمة