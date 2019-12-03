سكارى يختطفون شابة بالمحمدية و مواطنون يحاصرون السيارة لإنقاذها

هبة بريس – الدار البيضاء
شهدت مدينة المحمدية ليلة أمس واقعة اختطاف شابة من الشارع العام من طرف مجهولين بالشارع العام على متن سيارة ، قبل أن يتدخل عدد من شباب المنطقة لمحاصرة المختطفين و إنقاد الفتاة بطريقة بطولية.
و أكدت مصادر مطلعة أن فتاة في عقدها الثاني شرعت في الصراخ من داخل إحدى السيارات و هو ما أثار انتباه المارة الذين حاولوا مطاردة السيارة و محاصرتها مما دفع بسائقها لسلك طريق في الاتجاه الممنوع وسط مطاردة من عدد من الشبان بدراجاتهم النارية و العادية و حتى الراجلين.
و بعدما تمت محاصرة السيارة من طرف شباب المنطقة ، حاول شابان كانا بالسيارة الفرار قبل أن يتم توقيفهم ، فيما جرى تخليص الشابة من قبضتهم في انتظار حلول عناصر الأمن التي قامت باعتقال المعنيين بالأمر و نقلهم لمقر الدائرة الأمنية لتعميق البحث معهم خاصة أن علامات السكر الطافح كانت تبدو عليهم.
الحقيقة المغربية
في 18:13
اين الامن الوطني كن ماشي شباب انا كنشوف سياسة الامن في المغرب فاشلة بحيت نفس لوجه لا جديد لا تجديد من المديرية الى الولات مثل والى رباط اين المدير العام للامن الوطني ام هناك من يتحكم في الامن في الفندق او في دولة أخرى