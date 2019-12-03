السجن والغرامة المالية ل”سمسار الأحكام” وشركائه

هبة بريس

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في حق المتهمين بالملف المعروف إعلاميا ب”سمسار الاحكام”.

وقضت المحكمة، بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق المتهم الرئيسي، كما قضت بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 9000درهم، كما حوكم كل من موظف الأمن وشرطي المحكمة بالسجن 4 أشهر نافذة.

وتفجرت قضية “سمسار الاحكام” قبل أسابيع على اثر تداول فيديو يوثق لشخص يساوم سيدة على مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لتخفيف العقوبة السجنية الصادرة بحق والدتها.

هذا وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قبل أسابيع، بأن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء،تمنكت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، من توقيف الفاعل بعد تحديد هويّته، وتبين أنه كان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب.

ونفى المعني بالامر التهم الموجهة اليه أمام المحكمة مدعيا أن المبلغ الذي طلبه يتعلق بأتعاب المحامي، كما حاول تبرئة شرطي المحكمة واحد شركائه مشددا على أنهم لا علاقة لهم بالقضيةظ

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