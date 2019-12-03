حاكم الجزائر: “الشعب يرفض قطعا تدخل البرلمان الاوروبي في شؤون بلاده”

هبة بريس - وكالات

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن “ما تشهده البلاد من هبّة شعبية تعكس الإرادة الشعبية في تخطي هذه المرحلة الحساسة وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان”.

وفي كلمة ألقاھا خلال زيارته إلى الناحیة العسكرية الرابعة، اليوم الثلاثاء، أكد الفريق أحمد قايد صالح أن “الشعب يرفض بشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون بلاده الداخلیة ملقنا العالم أجمع درسا في الوطنیة الحقة”، مشیرا إلى أنه يرد بقوة على المحاولات الیائسة من خلال مسیراته الحاشدة عبر كافة أرجاء الوطن، وذلك حسب موقع “النهار أون لاين” الجزائري.

وشدد رئیس الأركان الجزائري على أن “الاستحقاق الرئاسي المقبل يمثل استكمالا لا رجعة فیه لمشوار الفاتح نوفمبر 1954″، مثنيا على “تصمیم الشعب الجزائري وإصراره عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جیشه دعما لموقفه الصادق و المخلص”.

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