مول الكاسكيطة أمام أنظار وكيل الملك بسطات‎

هبة بريس _ سطات

علمت هبة بريس من مصادرنا، أن محمد السكاكي المشهور بمول الكاسكيطة، تمت احالته صباح اليوم الثلاثاء، على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات على خلفية التهم الموجهة اليه.

وجاء قرار الاحالة بعدما قضى الموقوف فترة الحراسة النظرية وفترة التمديد التي قضاها بمقر الفرقة الوطنية بمدينة البيضاء.

هذا وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قد أعلن في وقف سابق عن إيقاف صاحب قناة على موقع “اليوتيوب” تحمل اسم “مول الكاسكيطة”، وذلك على إثر نشره لفيديو تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية.

وجاء في بلاغ لوكيل الملك “أنه على إثر نشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” بتاريخ 29 نونبر 2019 بإحدى القنوات تحمل اسم “مول الكاسكيطة”، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، تم إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث”.

وأشار إلى أنه قد تم ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة المعني بالأمر ساعة إيقافه.

وسيتم، حسب نفس المصدر، تقديم المعني بالأمر إلى النيابة العامة فور انتهاء البحث، ليتخذ في حقه القرار القانوني الملائم.

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