مجلس مدينة البيضاء يتسبب في انقلاب “رموك” وسط المدينة

هبة بريس – الدار البيضاء

بالرغم من الأموال الطائلة التي يخصصها مجلس مدينة الدار البيضاء لترميم حالة طرقات العاصمة الاقتصادية و إعادة تبليطها و تزفيتها ، غير أنه مع كل زخة مطر تنفضح العيوب و يظهر أن المراقبة و المحاسبة مجرد شعارات فضفاضة في هذا الوطن.

و مناسبة هذا الكلام ، ما وقع زوال أمس حين انقلبت شاحنة من الحجم الكبير “رموك” بسبب حفرة كبيرة بامتداد شارع 2 مارس ، رغم أن هذا الشارع لم يمر على إعادة تهيئته سوى شهرين و صرفت عليه مبالغ مالية كبيرة.

و حسب مصادر مطلعة، فقد وقعت الحادثة تزامنا و سقوط الأمطار التي عرت واقع البنية التحتية بأكبر حواضر المملكة، حيث حاول سائق الشاحنة تجاوز إحدى الحفر المملوءة بالمياه ليصطدم بواحدة أخرى أكبر منها كما تظهر الصور مما تسبب في فقدانه القدرة على التحكم في الشاحنة و انقلابها دون أن تخلف اي خسائر بشرية لحسن الحظ.

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