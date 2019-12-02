“البام” يدعو إلى عقد اجتماع عاجل بحضور وزير النقل بعد حادثة واد أمليل ( وثيقة )

على إثر حادثة السير المميتة التي وقعت، مساء أمس الأحد 1 دجنبر 2019، بالطريق السيار بين تازة وفاس، على مشارف واد أمليل، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.

ودعا كريم الهمس، رئيس الفريق، في مراسلة موجهة إلى رئيس اللجنة المذكورة، إلى عقد اجتماع مستعجل بحضور السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك على إثر حادثة السير المميتة التي أودت بحياة مجموعة من الأشخاص الأبرياء وإصابة مجموعة أخرى منهم، نتيجة اصطدام بين حافلة لنقل الركاب وسيارة خفيفة.

ووجه الفريق المراسلة بناء على مقتضيات الفصل 102 من الدستور والمادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

ووصل عدد قتلى فاجعة انقلاب حافلة باقليم تازة الى 19 قتيلا، حسب ما أفاد مصدر طبي لهبة بريس

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