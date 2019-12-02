“البام” يدعو إلى عقد اجتماع عاجل بحضور وزير النقل بعد حادثة واد أمليل ( وثيقة )

على إثر حادثة السير المميتة التي وقعت، مساء أمس الأحد 1 دجنبر 2019، بالطريق السيار بين تازة وفاس، على مشارف واد أمليل، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
ودعا كريم الهمس، رئيس الفريق، في مراسلة موجهة إلى رئيس اللجنة المذكورة، إلى عقد اجتماع مستعجل بحضور السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك على إثر حادثة السير المميتة التي أودت بحياة مجموعة من الأشخاص الأبرياء وإصابة مجموعة أخرى منهم، نتيجة اصطدام بين حافلة لنقل الركاب وسيارة خفيفة.
ووجه الفريق المراسلة بناء على مقتضيات الفصل 102 من الدستور والمادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
ووصل عدد قتلى فاجعة انقلاب حافلة باقليم تازة الى 19 قتيلا، حسب ما أفاد مصدر طبي لهبة بريس
حسن
في 20:10
لا فريق الاصالة والمعاصرة ولا وزير النقل ولا اي قوة اخرى ستحد من نزيف الطرق بالمغرب الا بمجهودات المواطنين انفسهم وذلك بمقاطعة استعمال الحافلات في تنقلاتهم والاعتماد في تنقلاتهم على القطارات والسيارات ويتضرعون للعلي القدير ان يحميهم ويحفظهم من آفات الطرق المغربية اما الحافلات فلم تعد امنة مطلقانظرا لحالاتها الميكانيكية ولكفاءة سائقيها واخلاق وسلوكيات العاملين بها
زوزو
في 20:56
الدعاء للموتى بالرحمة وللمعطوبين بالشفاء العاجل . على وزارة النقل تحريك لجان مراقبة تعمل فى كل المحاور التى تعرف الخروج على القانون . بداية بمراقبة مدى احترام مدراء المحطات الطرقية وكذلك لجان مراقبة النقل الطرقى للخطوط المستعملة وجودة الحافلات واجبارية الانضباط مع مواقيت الاقلاع والوصول من والى المحطات الطرقية .كما يجب الصاق جهاز اوتوماتيكى يحدد السرعة المستعملة فى الطريق ذون اغفال الكشف الروتينى على سواق هذا القطاع مع برمجة ساعات العمل والمسافات المقطوعة وفق القانون . وفيه باس شديد ومنافع للناس . انه الحديد . اللهم قينا شره ما ظهر منه وما بطن . امين .