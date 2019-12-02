درك الدروة يجفف منابع الإجرام و يعتقل العشرات ضواحي البيضاء

نُشر بتاريخ :  2019-12-02 - 15:57
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هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل عناصر الدرك الملكي بتعليمات من القائد الجهوي للدرك بجهة الدار البيضاء سطات عملياتها النوعية لإعادة استثباب الأمن بعدد من الدواوير و المناطق ضواحي العاصمة الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير بها في الأونة الأخيرة.

و شنت مختلف مصالح الدرك بعدد من سريات الجهة و بالأخص برشيد و الدروة و حد السوالم و سيدي رحال و النواصر عمليات أمنية كثيفة قادت لتوقيف عشرات المبحوث عنهم و المشتبه بهم و عدد من تجار المخدرات خاصة “الكيف” و “الماحيا” ، فضلا على حجز كميات مختلفة منها.

و تأتي تحركات عناصر الدرك الملكي الأخيرة نظرا لارتفاع شكايات ساكنة تلك المناطق و الذين يعانون من تفشي الجريمة بمختلف أنواعها بأحيائهم و دواويرهم السكنية ، لتكون قضية سرقة السلاح الوظيفي لأحد عناصر الدرك بالجهة النقطة التي أفاضت الكأس و دفعت بالقائد الجهوي و بتعليمات مباشرة من كبار مسؤولي الجهاز للتحرك قصد إعادة ضبط الأمور.

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