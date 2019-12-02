الموت يخطف رئيس الطائفة اليهودية بفاس‎

خالد لعروسي - هبة بريس

توفي الدكتور “أرموند كيكي” رئيس الطائفة اليهودية بمدن فاس وصفرو ووجدة،، صباح يوم الأحد الاثنين عن عمر ناهز85 عاما بعد صراع مع المرض بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الرباط .

وحسب مصادر ” هبة بريس” فإن الدكتور كيكي أصيب بوعكة صحية ، نقلته إلى المستشفى المذكوريوم 14 نونبر المنصرم، لإجراء فحوصات طبية، قبل أن تتدهور حالته الصحية لتوافيه المنية إثر جلطة في الدماغ .

جدير بالذكر ، ولد الدكتور كيكي بمدينة فاس ودرس فيها الابتدائي والإعدادي، ثم انتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث درس 12 سنة في كلية الطب، وتم توشيحه سابقا من طرف جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله بوسام ملكي و قضى سنوات في خدمة الطب بالمغرب و من المرتقب أن يتم دفنه يوم الجمعة القادم إلى حين وصول عائلته و أبنائه و أصدقائه من الطائفة اليهودية

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