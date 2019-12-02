دقائق من الأمطار تغرق البيضاء و تفضح سياسة مجلس المدينة الترقيعية‎

نُشر بتاريخ :  2019-12-02 - 12:23
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الدار البيضاء

شهدت العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية طيلة الأربع و عشرون ساعة الأخيرة تساقطات مطرية مهمة مما تسبب في إغراق مجموعة من الأحياء السكنية التي تحولت شوارعها و أزقتها لبرك مائية مفتوحة.

أمطار الخير التي تهاطلت بالدار البيضاء فضحت السياسة الترقيعية لمجلس مدينة الدار البيضاء و الذي يوجد على رأسه العمدة عبد العزيز العماري المنتمي لحزب العدالة و التنمية.

دقائق فقط من زخات المطر عرت واقع البنية التحتية لأكبر حواضر المملكة و التي تصرف سنويا ملايير الدراهم من المال العام على مشاريع تنكشف حقيقتها مع بداية كل موسم ماطر.

و تحولت أحياء و تجمعات سكنية في ليساسفة و الحي المحمدي و التشارك و الحي الحسني و البرنوصي و غيرهم لبرك مائية و غمرت المياه جزءا كبيرا من الشوارع المليئة أصلا بالحفر مما ضاعف من محنة مستعملي الطريق و معهم الساكنة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

تعليق واحد

  1. زكرياء

    في 19:31

    على أساس أن المجالس للي كانت قبل كتحمر لوجه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

السلطات تمنع 4 برلمانيين إسبان من الدخول إلى الصحراء المغربية

قالت صحيفة ” البايس الاسبانية ” ان السلطات المغربية منعت مساء يوم الأحد، أربعة…