دقائق من الأمطار تغرق البيضاء و تفضح سياسة مجلس المدينة الترقيعية‎

هبة بريس – الدار البيضاء

شهدت العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية طيلة الأربع و عشرون ساعة الأخيرة تساقطات مطرية مهمة مما تسبب في إغراق مجموعة من الأحياء السكنية التي تحولت شوارعها و أزقتها لبرك مائية مفتوحة.

أمطار الخير التي تهاطلت بالدار البيضاء فضحت السياسة الترقيعية لمجلس مدينة الدار البيضاء و الذي يوجد على رأسه العمدة عبد العزيز العماري المنتمي لحزب العدالة و التنمية.

دقائق فقط من زخات المطر عرت واقع البنية التحتية لأكبر حواضر المملكة و التي تصرف سنويا ملايير الدراهم من المال العام على مشاريع تنكشف حقيقتها مع بداية كل موسم ماطر.

و تحولت أحياء و تجمعات سكنية في ليساسفة و الحي المحمدي و التشارك و الحي الحسني و البرنوصي و غيرهم لبرك مائية و غمرت المياه جزءا كبيرا من الشوارع المليئة أصلا بالحفر مما ضاعف من محنة مستعملي الطريق و معهم الساكنة.

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