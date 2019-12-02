بسبب مسلسل تركي .. أجنبيان يعلنان دخولهما للاسلام

هبة بريس - وكالات

أشهر زوجان مكسيكيان إسلامهما، بعد تأثرهما بمسلسل “قيامة أرطغرل” التركي، الذي يتحدث عن الحقبة قبل الدولة العثمانية، التي أسهمت بقيامها.

وأشهر الزوجان إسلامهما في برنامج نظمته رابطة “المجتمع المسلم الأمريكي” في لوس أنجلوس الأمريكية، وشارك فيه الممثل التركي جلال آل، الذي جسد شخصية عبدالرحمن ألب، في قيامة أرطغرل.

وحظي الفنان آل، الذي تحدث عن تركيا ومسلسل أرطغرل، باهتمام كبير من الحضور.

وفي ختام البرنامج، وقف زوجان مكسيكيان بجانب الفنان، ونطقا بالشهادتين معه، مشهران إسلامهما.

وأوضح الزوجان أنهما قررا الدخول في الإسلام، جراء تأثرهما بالأنشطة الإنسانية لتركيا حول العالم، ومسلسل “قيامة أرطغرل” على وجه الخصوص.

وأهدى الممثل آل، نسختين من القرآن الكريم، إحداهما بالإنجليزية والأخرى بالإسبانية، للزوجين، إلى جانب العلم التركي.

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