ساكنة تازة تلبي النداء وتحج للتبرع بالدم لضحايا حادث الحافلة

هبة بريس من تازة

لبى عدد من ساكنة اقليم تازة، نداءات النشطاء للتوجه الى بنك الدم ، للتبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث السير الأليم.

ولم تمنع برودة الجو أو التساقطات المطرية الغزيرة، ساكنة تازة من التوجه الى بنك الدم بمستشفى ابن باجة للتبرع بالدم ومؤازرة ضحايا الحادث.

وشهد المستشفى في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأحد، توافد العشرات من ساكنة الاقليم الذين انتظروا أمام بنك الدم للتبرع للضحايا .

هذا يشار الى أن أزيد من 8 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب حوالي 42 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بعد ظهر أمس الأحد فاتح دجنبر 2019، جراء انقلاب حافلة لنقل الركاب على مستوى جماعة باب مرزوقة، إقليم تازة.

وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة لتلقي العلاجات الضرورية، لقي 3 أشخاص من بينهم حذفهم بعد وصولهم للوحدة الاستشفائية.

هدا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة

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