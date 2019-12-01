ضَحَايَا ” بَاب دَارنَا “ يُلَاحِقُون نَجْلَة المُتَّهَم الرَّئيسيّ وَالمُدِير العام لِلْعَلَامَة الوَهْميَّة

هبة بريس - رضى لكبير

يلاحق عدد من ضحايا المشروع الوهمي ”باب دارنا“ باقي المتورطين في واحدة من أكبر عمليات النصب التي عرفها المغرب، حيث يفوق عدد الضحايا 800 شخص ومبالغ مالية تتجاوز ال20 مليار سنتيم .

وحسب ما أفاد به الضحايا فإن توقيف صاحب الشركة الذي تمت إحالته على قاضي التحقيق الأحد الماضي ووضعه رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، لن يشفي غليلهم إلا باكتمال اعتقال باقي المتورطين الآخرين في عملية النصب هاته، وعلى رأسهم المدير العام للعلامة التجارية الوهمية ”باب دارنا“ (عثمان البوكفاوي)، ونجلة المتهم الرئيسي (صوفيا الوردي) البالغة من العمر 28 سنة .

وأضاف الضحايا على أن نجلة المتهم الرئيسي تعتبر بدورها من بين المتورطين الرئيسيين في الملف خصوصاً وأنها ظهرت في ربورطاج نشر على موقع إعلامي معروف، بصفتها مسؤولة التسويق والتواصل للعلامة التجارية الوهمية ”باب دارنا“، إلى جانب المدير العام للعلامة المذكورة والذي لايزال حراً طليقاً.

ورجح عدد كبير من الضحايا فرضية تهريب المبالغ المالية الخاصة بهم عبر طرق مشبوهة لحساب نجلة المتهم الرئيسي التي تتواجد-حسبهم- بدولة كندا، إضافة إلى حسابات أخرى يرفض المتهم الكشف عنها وعن مصير هاته المبالغ المالية .

هذا وكان الضحايا قد نظموا وقفة احتجاجية يوم أمس بمدينة الدار البيضاء، طالبوا من خلالها الأمن بالعمل على توقيف جميع المتورطين في أكبر عملية نصب عرفها المغرب والتي كشفت عن تقصير خطير من جهات رسمية، على رأسها عمالة إقليم النواصر فيما يخص مستوى مراقبة المشاريع وإنجازها، بالإضافة إلى القناة الثانية المغربية التي ساهمت هي الأخرى في سقوط ضحايا كثر، عبر وصلات إشهارية كانت تذيعها على الهواء مباشرة.

مصادر خاصة كشفت على أن الضحايا كانوا يعتزمون القيام بشكاية ضد القناة الثانية المغربية أيضاً لمساهمتها بشكل كبير في الواقعة، غير أن القناة سارعت لإرسال طاقم إعلامي لأجل تغطية وقفة الضحايا الأخيرة، من أجل امتصاص غضبهم وتلطيف الأجواء مع المتضررين.

وتساءل عدد من الضحايا عن سبب عدم اعتقال المدير العام للعلامة التجارية الوهمية لحدود الساعة، بالرغم من تأكيد البعض منهم عن تواجده في مدينة مراكش، بالإضافة إلى مطالبتهم أيضاً باعتقال موثق (م.م) والذي كان شريكا في عمليات النصب مع المتورط الرئيسي في الملف، على حسب تعبير الضحايا.

ويشار إلى أن الضحايا هددوا بخوض مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل المطالبة باعتقال جميع المتورطين في الملف وإحالتهم على العدالة من أجل إنصافهم والتأكيد على أن المغرب بلداً للحق والقانون وليس بلداً ل”السيبة” و”التسيب“ وهدر حقوق المواطنين، خوصا بعدما تأكد تقصير مؤسسات الدولة الرسمية في العملية عبر إغفال مراقبة المشاريع وصحة تواجدها على أرض الواقع.

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