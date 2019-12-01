محاصرة “بيدوفيلي” متلبسا باغتصاب طفل بسوق أسبوعي ضواحي تارودانت

هبة بريس - الرباط

حاصر مواطنون امس السبت 30 نونبر 2019، “بيدوفيل” ستيني داخل أحد المحلات بالسوق الاسبوعي ضواحي تارودانت، بعدما ضبط متلبسا باغتصاب طفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 سنة.

وبحسب مصادر محلية ، فإن الشيخ الستيني استدرج الطفل الضحية، إلى محل خال، ليباشر عملية هتك عرضه ، غير أن أحد المارة بالسوق لمحه فأخبر والد الطفل الذي جمع مجموعة من الناس والتجار الذين حاصروه ، وسلموه للدرك الملكي .

وقد تم تسليم “البيدوفيل” إلى مصالح الدرك الملكي، التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه للعدالة وتعميق البحث معه.

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