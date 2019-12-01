جمعية للدفاع عن حقوق الانسان وراء اعتقال “مول الكاسكيطة”(وثيقة)

هبة بريس – الرباط
كشفت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان عن شكاية موجهة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان مؤرخة في 30 دجنبر المنصرم ، ضد محمد السكاكي الملقب ب “مول الكاسكيطة” ،والتي تضمنت مطلب فتح تحقيق مع المعني بالامر في التهم الآتية ” المس بالمثدسات والاساءة اليها والسب والقذف في حق الشعب المغربي”.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات اليوم أنه جرى « ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة “مول الكاسكيطة ساعة إيقافه ”
وكشف بلاغ للنيابة العامة أنه ” سيتم تقديم المعني بالأمر إلى النيابة العامة فور انتهاء البحث، ليتخذ في حقه القرار القانوني الملائم “.
وسجل البلاغ ذاته أنه « على إثر نشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي ” يوتوب “، بتاريخ 29 نونبر 2019 على إحدى القنوات تحمل اسم ” مول الكاسكيطة “، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، تم إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث “.
کفی!!!!!!!
في 20:57
لمذا لم تتدخل هذه الجمعیة المخزنیة حین نعتنا وزیر بالمداویخ واخری بالقطیع؟ ووو۰ لمذ الکیل بمکیالین؟ الشعب اذکی بکثیر مما تتصورون۰ کفی من استحمار الشعب۰ في الحقیقة هذا الشخص وصف بالحمیر عادمي الاخلاق۰
مغربي
في 21:07
اول مرة في حياتي كنسمع جمعية حقوق الانسان مكدافعش على حقوق الانسان و حرية التعبير والله هذشي ولا بحال شي فيلم ديال الكميديا او بحال هذ التصرفات والاعتقالات التعسفية تيضر بصورة البلاد او كتقيس السياحة الوطنية كيفاش بغيتو الشباب العالمي اجي للمغرب و قوم بالسياحة في البلاد منين اسمع بلي كولشي تايمشي للحبس صحفيين مغنيين و يوتوبرس شنو الفكرة السلبية لي غدي اكون على البلاد او مشي هكذا تحل الامور مسي غي لي هضر الحبس راه الضغط يولد الانفجار
جمعوي
في 22:04
تعود المواطن المغربي أزيد من عقد على السماع لاناس يلطخون صورة المغرب ويسبون صبيحة مساء في أناس ومؤسسات ولم يفعلوا شيئا امام هولاء الرويبضات. اول مرة ارى جمعية للدفاع عن حقوق الانسان ترفع دعوى ضد من يريد التكالب على المغرب . الغريب في الأمر ان من أراد ان يرد الاعتبار للوطن يسمونه مباشرة بالمخزني او العياش. وحتى وان كان صاحب الفيديو سكيرا وعربيدا ومعه بنات او مخدرات او ليست لديه رخصة سياقة… وفوق كل هذا تجدهم يطلقون شعارات محاربة الفساد وهم اصل الفساد وفي المقابل نطالب بتوفير الأمن
مغربي ١
في 22:54
وا عباد الله واش احنا في دولة أو شي غابة؟؟ والله هؤلاء المسؤولين اللي تيسيرو البلاد ما ساويين حتى بصلة خامجة
قالك جمعية حقوق الإنسان. جمعية مخزنبة يديرها المخزن بشراء الذمم وضرب كل من قال كلمة حق. ويقولو للخارج عنا جمعية
اللهم هذا منكر.
الله ياخذ الحق فبكم
مغربي وأفتخر
في 23:24
الفقيه ببراكة دخل المسجد ببلخة. جمعيات حقوق الإنسان وفي المغرب. كلام جميل. لقد دفعت ألفين درهم مقابل لأحد رخصة دفن اخي رحمه الله .المغرب رحمه الله حثى الموتى لم يسلموا من الاحتقار لا شيء يجب .ارجوكم ارحموا هدا البلد واهل البلد المغرب في خطر .
karim hilal
في 04:06
le marocain est l unique dans le monde qui ne sait pas ce qu il veut