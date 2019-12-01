جمعية للدفاع عن حقوق الانسان وراء اعتقال “مول الكاسكيطة”(وثيقة)

هبة بريس – الرباط

كشفت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان عن شكاية موجهة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان مؤرخة في 30 دجنبر المنصرم ، ضد محمد السكاكي الملقب ب “مول الكاسكيطة” ،والتي تضمنت مطلب فتح تحقيق مع المعني بالامر في التهم الآتية ” المس بالمثدسات والاساءة اليها والسب والقذف في حق الشعب المغربي”.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات اليوم أنه جرى « ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة “مول الكاسكيطة ساعة إيقافه ”

وكشف بلاغ للنيابة العامة أنه ” سيتم تقديم المعني بالأمر إلى النيابة العامة فور انتهاء البحث، ليتخذ في حقه القرار القانوني الملائم “.

وسجل البلاغ ذاته أنه « على إثر نشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي ” يوتوب “، بتاريخ 29 نونبر 2019 على إحدى القنوات تحمل اسم ” مول الكاسكيطة “، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، تم إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث “.

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