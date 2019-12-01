الصمدي:” نظام التعاقد أكبر انجاز للحكومة والدليل فرحة الاساتذة الناجحين! “

هبة بريس - الرباط

اعتبر خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق،أن التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية والتكوين يعد أكبر انجاز للحكومة الحالية وسابقتها ، كونه ضخ كفاءات عالية وموارد بشرية كبيرة.

واضاف الصمدي في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية ان هذا الانجاز يتضح من خلال التحاق فوج جديد بأطر الأكاديميات مكون من 15 ألف أستاذ وأستاذة، ليصلوا هذه السنة إلى حوالي 85 ألف إطار في انتظار استكمال المائة ألف خلال السنة القادمة بحول الله.

واردف الصمدي في التصريح ذاته ان الأطر الجدد كلهم حيوية ونشاط واستعداد لخدمة المنظومة التربوية في مختلف مستوياتها، يدل على ذلك الفرح العارم الذي عبّر عنه الناجحون عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

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