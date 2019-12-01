حادث انقلاب حافلة بتازة .. 8 قتلى وأزيد من 40 جريحا

هبة بريس - الرباط

أفادت السلطات المحلية لإقليم تازة أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 42 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بعد ظهر يومه الأحد فاتح دجنبر 2019، جراء انقلاب حافلة لنقل الركاب على مستوى جماعة باب مرزوقة، إقليم تازة.

وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة لتلقي العلاجات الضرورية، لقي 3 أشخاص من بينهم حذفهم بعد وصولهم للوحدة الاستشفائية.

هدا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

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