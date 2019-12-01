حادث انقلاب حافلة بتازة .. 8 قتلى وأزيد من 40 جريحا

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هبة بريس - الرباط
أفادت السلطات المحلية لإقليم تازة أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 42 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بعد ظهر يومه الأحد فاتح دجنبر 2019، جراء انقلاب حافلة لنقل الركاب على مستوى جماعة باب مرزوقة، إقليم تازة.
وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة لتلقي العلاجات الضرورية، لقي 3 أشخاص من بينهم حذفهم بعد وصولهم للوحدة الاستشفائية.
هدا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.
ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
12
1
مصطفى
في 18:49
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم لطفك
عبد الرحمن
في 19:08
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ياسين طهري
في 19:56
سبب هذا الحادث المراقبة الطرقية، سائقون الحفلات يتجنبون الطريق السيار تهربا من الاداء، حتى الان لازال اصحاب الوقاية ينقلون الضحيا والحادث وقع مع 16:00 ولان الساعة 19:00