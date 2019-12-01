الملك يُبرق رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بمناسبة العيد الوطني لبلاده

هبة بريس ـ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، السيد فوستان-أركونج تواديرا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وعبر جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أحر تهانئه، للرئيس تواديرا، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب جمهورية إفريقيا الوسطى باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في البرقية “إن روابط الأخوة الإفريقية والتضامن التي تجمع بلدينا لتعد عاملا مهما في تعميق علاقاتنا الثنائية. وفي هذا الصدد، أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وإفريقيا الوسطى، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

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