الملك يُبرق رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بمناسبة العيد الوطني لبلاده

نُشر بتاريخ :  2019-12-01 - 11:42
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، السيد فوستان-أركونج تواديرا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وعبر جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أحر تهانئه، للرئيس تواديرا، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب جمهورية إفريقيا الوسطى باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في البرقية “إن روابط الأخوة الإفريقية والتضامن التي تجمع بلدينا لتعد عاملا مهما في تعميق علاقاتنا الثنائية. وفي هذا الصدد، أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وإفريقيا الوسطى، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

أمكراز يؤكد ببني ملال على الدور الحيوي للشباب في تعزيز المسار الديمقراطي

أكد الكاتب العام لشبيبة حزب العدالة والتنمية محمد أمكراز ،اليوم السبت ببني ملال ، على الأد…