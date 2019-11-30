العثماني :” السياسي فيه الصالح والطالح والاستقرار نعمة”

هبة بريس – الرباط

قال سعد للدين العثماني رئيس الحكومة، سعد الدين ، أن العالم يعيش ظروفا صعبة، و تحولات كبيرة في الوثت الذي تتمتع فيه بلادنا باستقرار أمني قائلا :”يجب أن نتحلى بنوع من المواطنة والعاطفة القوية اتجاه البلد”.

وأضاف العثماني، في افتتاح الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، بسلا، السبت، حول موضوع، “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع”، قائلا الحمد لله بلادنا تعرف باستمرار، استقرارا ساسيا وأمنيا معقولا، بقيادة الملك محمد السادس، وبفضل وعي الشعب المغربي.

ونوّه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالأحزاب السياسية قائلا :” السياسي فيه النظيف والنقي ويتمتع بقيم المواطنة الحقيقة، وهذا ما يجب علينا تأكيده عمليًا وليس تظاهرا فقط”، مضيفا أنه “بيد أنه لابد من التحلي بالمواطنة والعاطفة القوية اتجاه بلدنا العزيز”، معبرا عن تقديره للاحزاب التي تشتغل بهذا المنطق، مؤكدا أنه “مستعد للعمل والتعاون معهم وعمل اليد في اليد من أجل مصلحة المغرب ولمصلحة الوطن من أجل رفع رأسه عاليا إقليميا ودوليا.

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