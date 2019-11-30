عاجل.. اعقال “مول الكاسكيطة” بعد فيديو مثير للجدل

هبة بريس – الرباط

نشرت زوجة محمد السكاكي المعروف ب”مول الكاسكيطة” فيديو تؤكد فيه اعتقال زوجها قبل قليل من مساء يومه السبت 30 نونبر الجاري ، ساعات بعد نشره لفيديو مثير للجدل.

وظهرت زوجة مول الكاسكيطة رفقة اثنين من ابنائها وهي تبكي وتستعطف من المسؤولين اطلاق سراح زوجها الذي اعتقلته فرقة أمنية مساء اليوم السبت، دون أن تكشف عن اسباب الاعتقال الذي يرجح أنه بسبب الفيديو الذي دعا فيه “مول الكاسكيطة” المغاربة الى الاحتجاج ووصفه المغاربة ب “الحمير” .

هذا، ومن المنتظر ان تكشف الساعات القليلة القادمة عن اسباب اعتقال “اليوتبرز” المثير للجدل الذي قضى أشهرا من قبل خلف القضبان بتهم مختلفة.

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