عاجل.. اعقال “مول الكاسكيطة” بعد فيديو مثير للجدل

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هبة بريس – الرباط
نشرت زوجة محمد السكاكي المعروف ب”مول الكاسكيطة” فيديو تؤكد فيه اعتقال زوجها قبل قليل من مساء يومه السبت 30 نونبر الجاري ، ساعات بعد نشره لفيديو مثير للجدل.
وظهرت زوجة مول الكاسكيطة رفقة اثنين من ابنائها وهي تبكي وتستعطف من المسؤولين اطلاق سراح زوجها الذي اعتقلته فرقة أمنية مساء اليوم السبت، دون أن تكشف عن اسباب الاعتقال الذي يرجح أنه بسبب الفيديو الذي دعا فيه “مول الكاسكيطة” المغاربة الى الاحتجاج ووصفه المغاربة ب “الحمير” .
هذا، ومن المنتظر ان تكشف الساعات القليلة القادمة عن اسباب اعتقال “اليوتبرز” المثير للجدل الذي قضى أشهرا من قبل خلف القضبان بتهم مختلفة.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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المصطفى
في 20:40
السكاكي صعلوك انتهازي سبق ان سجن بتهم لا شك فيها بمدينة سطات منها السكر العلني واثارة الفوضى بالجامعة مع انه لا علاقة له بطلبتها … الرجل خرج من السجن مؤخرا وطلب الانضمام الى الشباب الملكي بدعوى انه لما كان في السجن لم يجد واسرته اي سند مما اعتبرهم كان يدافع عنهم . لم يجد السكاكي مكانة له في ما كان يخطط له فعاد الى عادته فسب المغاربة وقال كلاما فاحشا في حق الملك والحكومة والبرلمان وهو يطالب بحقوقه . ان السكاكي يرغب في ان سكن قصر الملك ويركب سيارة العثماني وياخد اجرة اخنوش ونسجل ابنائه في جامعة السربون ونكلف زوجته بتراس البرلمان . على السلطات ان تاخد الامور بجدية هناك مؤامرة تحاك لبلدنا قبل فوان الاوان
شمالي
في 21:03
رويبضات الزمان. مرة ضبط وهو يعربد امام الجامعة في حالة سكر وفوضى ، ثم صحبة فتيات وهو يعاقر الخمر ، وفي النهاية يلقب الناس ب “الحمير” ويريد ان يكون مناضلا… عن اَي وعي وأي مستوى نتحدث؟ الفوضى والرعونة . انعدمت الأخلاق والقيم في هولاء اصحاب اليوتيوب. والكل من اجل الإثارة والانتباه ليرتفع عدد المشاهدين وترتفع معه الدولارات التي تدخل في حسابه. هذا هو النضال …نضال والد الكرية، مول الطوبيس، مول الموبيلة….هزلت
محماد
في 21:25
راه (حمیر) نیت کیتسبب للزوجة وابناؤه فالمشاکل لا احساس بالمسؤولیة تجاه
عائلته ولا احترام بغا یدیر البوز الخاوي ولکن لا یساوي شيئا وقد استأنس بالسجن دون مراعاة حقوق ابنائه وزوجته.