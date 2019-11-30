العثماني: مستعد للتعاون مع جميع الأحزاب السياسية من أجل مصلحة الوطن

هبة بريس

حضر رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، لأشغال الدورة الحادية عشر للجامعة الشعبية المنظمة تحت شعار “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع” اليوم السبت بمدينة سلا.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “سُررت هذا الصباح بالحضور بين إخواننا وأخواتنا في حزب الحركة الشعبية، إلى جانب عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، في أشغال الدورة الحادية عشر للجامعة الشعبية المنظمة تحت شعار “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع” بمدينة سلا.”

وحرصتُ خلال كلمة بهذه المناسبة، يقول العثماني، على التأكيد على ضرورة العمل بشكل مشترك بين كافة الأحزاب السياسية من أجل عمل سياسي يتمتع بالمصداقية ويقنع المواطنات والمواطنين أن النخبة السياسية يمكنها أن تقوم بعمل يفيد البلد.

وأضاف العثماني قائلا: “أحيي جميع الأحزاب السياسية التي تشتغل بهذا المنطق وأنا شخصيا مستعد للعمل والتعاون معهم وعمل اليد في اليد من أجل مصلحة المغرب ولمصلحة الوطن من أجل رفع رأسه عاليا اقليميا ودوليا.”

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 1 6