امتحانات أساتذة الغذ.. أكاديمية التعليم البيضاء – سطات تخرج عن صمتها

محمد منفلوطي_هبة بريس

كثر الهرج والمرج واللغط، حول الظروف التي صاحبت اجراء امتحانات أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بين مشكك في مصداقيتها وبين مقتنص الفرصة للنيل من المنظومة التعليمية خدمة لأعداء المدرسة العمومية، ومنهم من ذهب إلى حد القول أن هناك مترشحين ومترشحات تم قبولهم لاجتياز الامتحانات الشفوية دون اجتيازهم الامتحانات الكتابية.

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، سارعت إلى اصدار بلاغ توضيحي داعية من خلاله إلى تحري الدقة في تناول المعطيات من مصالح الأكاديمية المختصة، مؤكدة أن الأخبار التي تم الترويج لها مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، مشيرة أنه مجرد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أن بعض المترشحات والمترشحين لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية، تم قبولهم لاجتياز الاختبارات الشفهية دون اجتيازهم للاختبارات الكتابية، تم استدعاء اللجنة الجهوية للإشراف على المباراة للتحري في الموضوع في حينه، مضيفة ان الأخبار التي تروج مجرد ادعاءات لاصحة لها، مؤكدة ان الاختبارات مرت في ظروف جيدة وفق المساطر والاجراءات المعتمدة وطنيا والتي تضمن تكافؤ الفرص والمصداقية.

وفي السياق ذاته، وضعت المديرية الاقليمية للتعليم بسطات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، خطة عمل محكمة لإنجاح هذه المحطة جندت لها فرق تربوية بالإضافة إلأى زيارات ميدانية قام بها المسؤول الأول عن التعليم بالاقليم، حيث مرّت الامتحانات في أجواء جد ايجابية خلفت ارتياحا بين صفوف المرشحين والمترشحين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، وبين صفوف المتتبعين للشأن التعليمي والفرقاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني، بهدف ضمان تكافؤ الفرص والمصداقية للجميع.

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