حاكم الجزائر: الجيش لا يدعم أيّ مرشح رئاسي

هبة بريس - وكالات

قال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن المؤسسة العسكرية في البلاد لن تدعم أي مرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ”مثلما تعهد بذلك من قبل“.

وبثت وزارة الدفاع تسجيلًا جديدًا لتصريح قائد أركان الجيش، يلتزم فيه بعدم تزكية أيٍّ من المرشحين الخمسة في انتخابات 12 ديسمبر المقبل، والتي تثير جدلًا في أوساط الجزائريين.

وذكر ”صالح“ أن الجيش الجزائري ”تحمّل عناء تسيير المرحلة أمنيًّا منذ 9 أشهر، وأن ذلك ليس بالأمر الهيّن“، مؤكدًا أن ”الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب الجزائري دون غيره“.

ويتبادل أنصار المرشحين البارزين عبد المجيد تبون وعز الدين ميهوبي وهما رئيس الحكومة ووزير الثقافة السابقين تباعًا، أنباء عن ”حظوة“ أحدهما في الفوز بالانتخابات، من خلال دعم القائد الأعلى للقوات الجزائرية المسلحة.

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