اكاديمية فاس تفند مزاعم الانقائية في تصحيح امتحانات التعليم بتاونات

هبة بريس _ فاس

نفت الاكاديمية الجهوية للتربية والتعليم فاس مكناس في بلاغ لها، بشكل قاطع الخبر الزائف، المتداول بخصوص ادعاء تصحيح فقط ألف ورقة تحرير في مركز التصحيح في تاونات من أصل سبعة آلاف ورقة، تخص مرشحي المديرية لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات دورة نونبر

وأكد البلاغ نفسه أن ما يروج حول تصحيح فقط ألف ورقة تحرير في مركز التصحيح في تاونات مجرد اشاعات، وادعاءات كيدية، بغرض زرع الفتنة، والبلبلة في مقابل حرصها الراسخ على التواصل الإيجابي، والشفاف فيما يخص جميع العمليات المتعلقة بهذه المباراة.

واوضح البلاغ الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه ان التعامل الاجرائي للامتحان يخضع للمعطيات التنظيمية الآتية:

• تخضع عملية تصحيح أوراق الإنجاز لمترشحي مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات لنفس المعايير الصارمة التي تخضع لها أراق مترشحي امتحانات الباكالوريا وغيرها، وفق دليل مسطري وطني، من حيث السرية والدقة.

• يتم تجميع كل أوراق الإنجاز بالمركز الجهوي للامتحانات بفاس، والتي بلغت 77268 ورقة تحرير، حيث تُرَقَّمُ بشكل سرّي، ويتجدد توزيعها على مراكز تصحيح غير تابعة للمديريات التي ينتمي إليها المترشحون، باعتماد الخطوات المنصوص عليها في الدليل الوطني للتصحيح .

• تسهر على عملية التصحيح كفاءات منتقاة لهذه الغاية، تحت إشراف تسلسلي صارم، يبدأ برؤساء مراكز التصحيح، وينتهي بالمراقبين الوطنيين، مرورا بالمراقبين الجهويين ، والمديرين الإقليميين، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

• بمديرية تاونات تم تصحيح أوراق 5285 مترشحة ومترشحا، أي ما يصل مجموع أوراقه المصححة إلى حوالي: 26425 ورقة إنجاز، وأشرف عليها منسق إقليمي، وبحضور مراقب وطني في اليوم الثاني من عملية التصحيح التي امتدت من: 19 نونبر إلى 24 منه، في أجواء عادية ومسؤولة.

جدير بالذكر ان اصابع الاتهام تشير الى برلماني بالجهة اثار عدهدا اللغط حول الانتقائية في عملية التصحيح هاته لاسباب ذاتية وسياسية.

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