بوعشرين يعلن الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه

هبة بريس - الرباط

قرر توفيق بوعشرين مؤسس جريدة اخبار اليوم المدان ب 15 سجنا نافذا، الدخول في اضراب عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين المقبل،احتجاجا على ظروف سجنه الصعبة حسب مانقلته زوجته.

وكشفت زوجة بوعشرين اسماء موساوي، عن زوجها انه قرر خوض اضراب عن الطعام كخطوة احتجاجية على مصادرة رسائله الموجهة اليها ولاطفاله من قبل ادارة السجن دون مبررات قانونية، وكذا اخضاعه لنظام مراقية قاس حسب تعبير زوجته.

وأضافت الموساوي ان بوعشرين يعاني نظاما غذائيا هزيلا ورديئا يفاقم أمراضه المستعصية على العلاج. كما اشتكى توفيق بوعشرين بشكل خاص سوء معاملة أحد موظفي السجن، وتعمده تفتيشه بطريقة قال إنها استفزازية وحاطة من الكرامة الإنسانية.

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