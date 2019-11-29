إعادة انتخاب المغرب لولاية جديدة بمجلس المنظمة البحرية الدولية

هبة بريس - و م ع

بمناسبة الدورة الحادية والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية المنعقدة حاليا في لندن ، أعيد انتخاب المملكة المغربية، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة، لولاية جديدة مدتها سنتان (2020-2021) ) كأحد الأعضاء الأربعين في مجلس المنظمة، التي تضم 174 دولة.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تم انتخاب المغرب كمرشح لواحد من المقاعد الـ 20 الشاغرة ضمن الفئة “سي” التي تضم الدول ذات الاهتمام الخاص بالنقل والملاحة البحرية، بأغلبية 131 صوتا.

وحسب البلاغ فإن انتخاب المغرب لمجلس المنظمة البحرية الدولية، للمرة الرابعة عشرة منذ عام 1992، يعزز مكانة المملكة كأمة بحرية عظيمة بحكم موقعها الجيو-استراتيجي وتقاليدها البحرية العريقة ومواردها وإمكاناتها البحرية، والتي فرضت نفسها على الساحة الدولية من خلال التقدم الكبير المحرز في ظل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مختلف المجالات المتعلقة بالوسط البحري .

كما أنه اعتراف أكيد من جانب المجتمع البحري الدولي بالدور النشط للمغرب ومساهمته الكبيرة في بلورة السياسات والتوجهات الكبيرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية الرامية الى ضمان أمن وسلامة النقل البحري، والمحافظة على الوسط البحري ومكافحة التلوث.

ويندرج إعادة انتخاب المغرب في مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن سجل النجاحات التي حققتها المملكة في مختلف المحطات الانتخابية للمنظمات الدولية، كما أنه يعد ثمرة مخطط معزز وحملة ترويجية قوية عبأت كامل الجهاز الدبلوماسي المغربي، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتعاون وثيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

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