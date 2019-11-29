الداخلية تعمم الرقمنة بالشباك الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات المحلية – عن مواصلة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.

وتروم المنصة إلى توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الادارية، يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب الى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن اشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مروراً بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.

وفي هذا السياق، تم بتاريخ 29 نونبر 2019 عقد لقاء على مستوى جهة فاس مكناس كمحطة سادسة لتفعيل ورش التعميم في كل من جهة الدار البيضاء-السطات، الرباط-سلا-القنيطرة،طنجة-تطوان- الحسيمة، مراكش-أسفي، وبني ملال خنيفرة ،وذلك برئاسة والي الجهة والوالي المدير العام للجماعات المحلية وبحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، وعمال بالإدارة المركزية، بالإضافة إلى كافة المتدخلين.

ومن أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة، وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات من أجل تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، تقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها وذلك على مستوى منصةrokhas.ma في القسم التالي : “Indicateurs > Classement national “

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