مصرع مواطن مغربي يهودي متأثرا بإصابته خلال حادثة سير عرضية بالدار البيضاء

هبة بريس - و م ع

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات عين السبع- الحي المحمدي بأن مواطنا مغربيا يهوديا لقي مصرعه متأثرا بإصابته خلال حادثة سير عرضية، وقعت بعد زوال اليوم الجمعة بشارع “باستور” بعين السبع- الحي المحمدي.

وكان المعني بالأمر ضمن مجموعة من السياح الذين كانوا يستعدون لركوب حافلة للنقل، قبل أن يصاب عرضيا بإصابة خطيرة من قبل حافلة أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، حيث نقل إلى مستشفى محمد الخامس بعين السبع لتوافيه المنية فور وصوله إليه.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

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