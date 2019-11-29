برلماني يجُر العثماني للمساءلة بسبب قُرب اغلاق وكالة هُولندية

هبة بريس ـ الرباط

وجه المستشار البرلماني، الطيب البقالي، عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وجاء في سؤال البقالي ” إن السفارة الهولندية بالرباط في أواخر سنة 2015 اتخذت قرارا بفتح وكالة لها لتلقي طلبات التأشيرة بمدينة الناظور ..لكن تفاجئنا خلال الأسبوع الماضي بنبأ متعلق بقرب إغلاق هذه الوكالة المتخصصة في تلقي طلبات التأشيرات الهولندية، ونقل مقرها نحو مدينة طنجة.

وريرى المستشار البرلماني ان قرار إغلاق الوكالة ونقلها لمدينة طنجة، سيلحق أضرارا ومتاعب للساكنة وسيفاقم من عبئ مصاريف التنقل لأزيد من 600 كيلومتر.

والتمس البرلماني، من رئيس الحكومة، التدخل لدى السفارة الهولندية، للحيلولة دون تنفيذ قرار إغلاق ذات الوكالة التي تعالج سنويا آلاف الملفات، كما أن الجالية المغربية المقيمة بهولندا، غالبيتها تنحدر، من شمال المغرب، مساءلا العثماني حول الإجراء ات التي سيتخذها لمعالجة أثار هذا القرار.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 1 6