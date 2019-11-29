المصدرون سيفقدون 2 مليار درهم من عائدات الحوامض هذا الموسم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، أن صادرات الحوامض نوع ” كليمنتين” ستنخفض ب 75 في الماىة هذا الموسم.

واضافت مصادرنا، عن تراجع الصادرات هذه السنة مقارنة بالموسم الماضي، حيث يتوقع ان يتكبد الفلاحون خسارة تقدر بنحو ملياري درهم، بسبب تسجيل انخفاض غير مسبوق في الانتاج ، الأمر الذي ستكون له تداعيات على الصادرات في مجرى الإنتاج وكذلك على الصناعة بأكملها.

هذا وتستمر معاناة المنتجين بعد موسم 2018-2019 الذي تميز بضعف في الانتاج بالنسبة للحوامض، يصل نسبة 50 في المائة من الإنتاج بالمغرب و حوالي 75 في المائة في مناطق مثل سوس ماسة .

ويرجع المهنيون هذا التراجع ما شهدته مناطق المغرب من متغيرات مناخية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الاشهر الماضية

بالنسبة لمنطقة سوس ، المنطقة الأولى من حيث المساحة المخصصة للحوامض بنسبة 30 في المائة من مجموع الانتاج ، حيث لن يتجاوز حجم صادرات الكليمينتين 42000 طن خلال هذا الموسم مقابل 187000 طن في الموسم السابق ، مع تسجيل فرق بين الموسمين يصل حوالي 145000 طن.

التوقعات صادرة عن جمعية منتجي ومصدري الحوامض بالمغرب (ASPAM ) في اجتماع عقد مؤخرا ، لتقييم حالة الصادرات حتى 23 نونبر 2019. ، لا زال حوالي 8000 طن للتصدير من أصل 42000 بحسب مخطط التصدير ستوجه منها ما نسبته 50 في المائة إلى السوق الروسية ، و 30 في المائة إلى بلدان أمريكا الشمالية و 12 في المائة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

من ناحية متنوعة ، سيشهد نوع من حوامض ل (كليمنتين) انخفاضا كبيرا وفقًا لجمعية ” لاسبام” ، والتي تقدر أن إجمالي الصادرات لن يتجاوز 10000 طن لهذا العام مقابل 90.000 طن في العام السابق. ومع ذلك ، بالنسبة لمجموعة متنوعة من ( ناضوركوت” ، والتي ستبدأ الحصاد في الفترة ما بين 20 نونبر و 25 دجنبر ، فإن الانخفاض سيكون أخف ، وتتوقع الرابطة المهنية أن يبلغ إجمالي الصادرات حوالي 35000 طن.

و كشفت مصادر مهنية ، أنه لتخفيف الضرر، سيتوجه العديد من المنتجين الى السوق الداخلية عوض التصدير لتعويض جزئي لخسائر الموسم الماضي ، بعد تأخر الدعم من الوزارة الوصية .

وفي السياق ذاته، فإنه بات من المؤكد ان تعيش المناطق الرئيسية المنتجة للحوامض نكسات خطيرة خلال هذا الموسم ، مقابل ان منطقة (بركان ) ستحقق نتائج جيدة نسبيا لأنها أقل تأثرا بتراجع الانتاج .

وتتوزع مناطق إنتاج الحوامض بالمغرب دون إحتساب سوس، منطقة الغرب بنسبة 19 في المائة من المساحة الاجمالية ، ومنطقة الشرق بنسبة 15 في المائة، ومنطقة تادلة والحوز بنسبة 13 في المائة لكل منهما.

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