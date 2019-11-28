قبلة تقود تلميذين الى الاعتقال بسيدي افني

نُشر بتاريخ :  2019-11-28 - 23:46
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ع اللطيف بركة :هبة بريس

قادت قبلة أمام ثانوية في سيدي إفني الى إعتقال تلميذين، بعد أن تم تداول ( صورة) لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقا لمعلومات حصلت عليها ” هبة بريس” أن التلميذة تبلغ من العمر 17 سنة بينما يبلغ التلميذ 22 سنة ، تم تصويرهم أمام مدرسة بسيدي إفني دون علمهما ، بينما كانوا يقبلون بعضهما ، مما أدى إلى اعتقالهم من قبل عناصر الدرك .

المصادر نفسها، أشارت أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان دخلت على خط القضية، مضيفا أنه تم الاحتفاض بالتلميذ ومتابعة الفتاة في حالة سراح ا .

و يواجه المغاربة ، وفقا للقانون الجنائي خطر “السجن من شهر إلى عامين وغرامة تتراوح بين 120 و 500 درهم” عن كل اخلال بالحياء العام والذي من ضمنه ” القبل” في الشارع العام.

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تعليق واحد

  1. الناصر عبد الحكيم

    في 00:52

    اذا سمحو لهم بالقبل الان فسيطلبون اكثر يعني المضاجعة أمام الملأ لقد احسنو صنعا بسجنهما

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