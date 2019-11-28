مُصَنِّعُو الشّاي يُؤَكِّدُونَ على سلامة وجودة المنتوجات المتواجدة بِالْأَسْوَاقِ المَغْرِبيَّةِ

هبة بريس – الرباط

نظمت الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة، يوم الإثنين الماضي، اليوم الوطني للشاي في دورته الثالثة بالدار البيضاء ، وذالك بحضور فاعلين مغاربة في المجال و مختصين صينيين، من أجل تبادل الخبرات بين الجانبين المغربي والصيني وتباحث سبل تطوير القطاع والرفع من جودته .

اللقاء المنظم والذي تميز أيضاً بحضور الكاتب العام للغرفة التجارية الصينية ومجموعة من أصحاب المقاولات المغربية والصينية المختصة في مجال استيراد وتسويق وبيع الشاي، أكدت من خلاله الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة، على أن الجودة تعتبر معياراً وحيداً لا محيد عنها في استيراد الشاي الصيني، مشيرة في الآن نفسهحرصها التام على أن الشاي الصيني الذي يلج الأسواق المغربية يعتبر من أجود أنواع الشاي الموجودة بالعالم ويطابق المعايير الدولية للسلامة الصحية في هذا الخصوص.

رئيس الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة، محمد أسطايب دعا خلال هذه الدورة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين المغرب والصين، خصوصاً لكون المغرب يعتبر زبوناً كبيراً للصين، بحيث يقوم باستيراد 25 من صادرات الشاي الصيني كما أن المغاربة يستهلكون ما يقارب 70 ألف طن.

واسترسل محمد أسطايب، على أن المصنعين حريصون على صحة المواطن وسلامته، حيث تم التطرق مع نظرائهم الصينيين كل ما له ارتباط بتحسين وتطوير جودة الشاي، كما اتفقوا على زيارة مصنعين مغاربة للصين في مارس المقبل للوقوف على ظروف التصنيع ومعايير الجودة المعتمدة.

كما طالبت الجمعية من وزارة الفلاحة والصيد البحري، القيام بأبحاث وتحليلات على عينات من أنواع الشاي الذي يشربه المغاربة للوقوف على حقيقة الإشاعات التي تسربت مؤخرا في ظل وجود أية دلائل ملموسة .

وأشار رئيس الجمعية المذكورة إلى أن ”الشاي“ يجمع بين جميع شرائح وفئات المغاربة بحيث يتواجد بجميع المنازل المغربية ويوحد الأسر فوق مائدة واحدة، داعياً المغاربة للمزيد من وضع ثقتهم في الشركات المغربية التي تعمل على استراد الشاي الصيني وتسويقه بالمغرب .

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