محامو مكناس ينتفضون ضد المادة 9 المثيرة للجدل

ع محياوي - هبة بريس

خاض محامو مدينة مكناس، ببهو محكمة الاستئناف، يوم أمس الأربعاء 27 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية ضد المادة 9 من مشروع قانون الميزانية برسم سنة 2020، تحت شعار “ممارسة مهنية تضمن : العدالة، الكرامة والاستقلالية”.

المحامون المنتفضون عن هيئة مكناس نظموا وقفتهم من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة صباحا، من أجل الاحتجاج على تمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، والتي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية حتى ولو صدر في ذلك حكم قضائي.

وردّد المحامون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات مطالبة بالتراجع عن المادة وتعديلها في مجلس المستشارين أو في القراءة الثانية بمجلس النواب، محملين نواب الأمة المسؤولية في تعطيل الأحكام القضائية.

كما رفعوا لافتات من قبيل المثال لا الحصر : “نعم لاستقلالية مهنة المحاماة”، و “نعم للعدالة الضريبية”، و”نعم لاشراك المحامين في اعداد القوانين”، و”نعم لتشريعي ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة” و”لا بديل عن تعاضدية المحامين” .

منطقة المرفقات

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0