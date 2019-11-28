عبيابة يقر بانقطاع البث بالقناة الثانية بسبب ”أزمتها المالية“

هبة بريس ـ الرباط

أكد وزير الشباب والرياضة والثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، على أن القناة الثانية تعيش فعلا أزمة مالية كبيرة بسبب نقص المستشهرين خصوصا وأن جزء كبير جداً من مداخيلها يتمثل في نسبة 90 بالمئة من الإشهارات .

وأضاف الوزير خلال الندوة الصحفية التي تعقد الآن بمقر الوزارة-قطاع الاتصال، على أن ضعف الإشهار ساهم في نقص كبير للموارد المالية للقناة، مشيراً إلى حقيقة انقطاع البث على النايل سات بسبب تراكم مبالغ .

واسترسل أنه تدارس الموضوع واتصل مباشرة بقطاع البث وتمت معالجة الأمر سريعا على حد تعبيره، موضحاً أنه سيعقد اجتماعا مع الجهات المعنية لحل مشاكل القناة، خصوصا وأنها قناة وطنية قامت وتقوم بمجهودات كبيرة لصالح الوطن.

وختم حديثه في الموضوع مشيراً إلى أنه يطمئن جميع العاملين بالقناة الثانية على أن وزارته ستبذل مجهوداتها حتى تستمر في أداء مهمتها الإعلامية والوطنية.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 5 1