إسبانيا والمغرب يجريان تقييما إيجابيا لتعاونهما في مختلف المجالات

هبة بريس ـ و م ع

أجرت إسبانيا والمغرب، الأربعاء تقييما إيجابيا لتعاونهما في مختلف المجالات لاسيما في الميدان الاقتصادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية .

وخلال مباحثات جرت اليوم بمدريد بين بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استعرض الجانبان إحياء العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، وعبرا عن ارتياحهما لدخول اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الطرفين مؤخرا حيز التنفيذ بعد المصادقة عليهما شهر غشت الماضي .

وقد جرت هذه المباحثات بحضور على الخصوص سفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بنيعيش .

ومن جهة أخرى أجرى بوريطة مباحثات مع نظيره الإسباني جوزيب بوريل.

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