محمد امكراز .. وزير سيغادر الحكومة دون رصيد سياسي ولا قيمة حزبية

عبد الله عياش ـ هبة بريس

هو الفائز بشبيبة البيجيدي بـ 474 من مجموع 579 عضوا ..هو الذي اطلق على نفسه ” انا محمد مكراز ، المواطن البسيط ، سيظل يعبر عن قناعاته الى أن يتوفاه الله، وليقولوا ما شاءوا، فلن يخيفونني” ..

امكراز ..هو القائل ان “الانتقال الديمقراطي معركة وجود ولن نتنازل عنها ، وسنظل نعمل على توعية الشباب من اجل مستقبل بلادنا ومستقبل اولادنا”

انه امكراز ..الكاتب الوطني لشبيبة ” البيجيدي ” الذي وصف مايقع في المغرب بـأنه “نكوص للعودة إلى زمن ما قبل 2011 ، أرادوا تشكيله بأشخاص مختلفين يتكلمون عن مسار الصحة والتعليم، ولا يتكلمون عن الديمقراطية وحقوق الانسان والانتخابات الشفافة والشفافية”.

نعم لعله هو الذي سجل ان ” وجه الجميل للمغرب يخدش، ويصبغ بألوان أخرى غير ألوانه الأصلية، فعلينا أن نقف لنقول لهؤلاء لا، لأنهم يقدمون مسارا غير حقيقي بدون سند شعبي ”

امكراز ..نائب برلماني ينتمي لمدينة تيزنيت ، انتقد عدم توشيح الملك محمد السادس لأي فنان أمازيغي حيث جاء على صفحته الفيسبوكية ” اللائحة لم تتضمن ولو اسما واحدا من أعلام الفن الأمازيغي وعلى رأسهم المرحوم الحاج بلعيد والمرحوم الرايس جانطي والمرحوم الحاج العربي بن مبارك والمرحوم محمد الدمسيري والفنان عبد الهادي اكوت والفنان علي شوهاد وعموري مبارك”..

دَخل امكراز الحكومة او أُدخل اليها لا يهم ..المهم هو ان هدا الشاب تساءل يوما عن مصدر تمويل مساعدات وقفف معتبرا أن مثل هذه الممارسات هي أصل تبخيس العمل السياسي، مشيرا إلى أن “الرهان على حصد نتائج انتخابات 2021 لن يتأتى بالقفف”.

وهو الذي دعا في تدوينة فيسبوكية الى فك التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن يترجل لحذفها بمجرد الاعلان عن استوزاره .. “جبان وفاشل وتسعى ورآء السلطة والمال ..رجل متخصص في السب والقذف ..بالامس كنت تسب اخنوش واليوم تحدف كل التدوينات ..عمرو لو فمو وسد لو حلقو ..لست ُ القائل بل العنعنة تعود للحقوقي والمحامي محمد الهيني ” ..

كثيرة هي خرجات محمد أمكراز البطولية ..عديدة هي هجومات الأخير التي كان يحاول بها التقريع لعزيز أخنوش وزير الفلاحة في الحكومة التي يرأسها العثماني ..من ” المساخيط ” ـ على حد وصف بنكيران ـ الذين كان لهم دور كبير في ايقاد فتيل النار بين بنكيران وأخنوش ..طبعا فهو الذي سبق وصرح ان “لحل مشاكل المغرب يلزم المعقول ونظافة اليد، الشيء الذي يفتقده أخنوش”

احساس شخصي يقول لي أن أمكراز تحسس الطريق المؤدية لباب الوزارة فوصل ..اليوم يجلس أمكراز على كرسي الوزارة في الشوط الثاني من المقابلة ضمن حكومة متقلبة الاجواء والى جانب وزراء كان يهاجمهم في كل مرة وحين ..امكراز في ورطة كبرى ، فلا هو ” سيظل يعبر عن قناعاته الى أن يتوفاه الله ” ولا هو وزير يستطيع ان يغير الواقع … طبعا ضاعت مكانته الرمزية بين مناصريه .

في الوقت بدل الضائع ، قبل أمكراز بالبديل المقترح ..أنت الوزير الان ، لن تستطيع أن تقول أن مايقع في المغرب ” نكوص للعودة إلى زمن ما قبل 2011 ” وأن “جمال المغرب بخدش ويصبغ بألوان أخرى غير ألوانه الأصلية ” أنت الان جزء لا يتجزأ من الفشل ، والنكبة أنك وزير لسنة ونصف ستقضيها محاولا جبر الخواطر وتحييد الألغام التي زرعتها ..ستكون لغتك رسمية لن تتجاوز ” سوف / في انتظار / منفتحون / سنأخد بعين الاعتبار / متمسكون / وما الى ذلك من المصطلحات التي لم تعهدها وأنت تقذف الأسماء بسلاح جو/ جو دون الاكثراث للتوافقات السياسية التي تفرضها المحطة .

ولدت وزيرا بعد عملية قيسرية ..يطيب لي أن أذكرك يوم قلت لبنشماس ” كلام يؤكد بالفعل أن القوم لا يؤمنون بالديمقراطية إلا كجواد يمتطونه للوصول إلى مواقع التدبير، ويكفرون بها عندما توصل غيرهم”. ..نضمن لك انك تأمن بالديمقراطية و نراهن على انك امتطيت جواد القصف للوصول الى مواقع التدبير ..

أمكراز الذي لم يعد يجيب على هاتفه الخلوي ..قَبل بالوزارة لسنة وكأنه ” بارشوك ” سيغادر الحكومة بلا رصيد سياسي ولا قيمة حزبية ..يطيب لي ان اذكرك حين قلت ” الذين يدعون أنهم يمثلون مشروع المغاربة، ويضعون 2021 أفقا لهم، من أنه سيتم رميهم من قبل من يحركونهم، كما يُرمى “كلينيكس”، وأنه ماغاديش يعقلو عليهم ” ..اسقاط ام امتداد للامتداد !!

يمكن الحسم ان استوزارك لسنة “فداحة ” وخسارة للحزب قبل الوطن ..الصورة واضحة اللهم اذا أَعْطيت لشخصك ضمانات بالعودة للاستوزار لاكمال مسيرة الاصلاحات التي شرعت في تنفيذها ..ماعدا هذا فأنت ” نازل ، نازل ” مع الاعتذار لشخصك الكريم .

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