الملك يعزي الرئيس الفرنسي في وفاة 13 جنديا فرنسي

هبة بريس ـ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، على إثر وفاة 13 جنديا فرنسيا في حادث عرضي أثناء عملية ضد الإرهاب بمالي، وذلك في إطار عملية “برخان”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للسيد إيمانويل ماكرون وكذا للأسر المكلومة وإلى مجموع الشعب الفرنسي، عن خالص تعازي جلالته.

كما أكد جلالة الملك لرئيس الجمهورية الفرنسية عن تضامن جلالته التام في هذا الظرف العصيب

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